В Рязанской области завершилась тематическая неделя приема граждан по вопросам ЖКХ

С 1 по 5 марта в Рязанской региональной и местных общественных приемных партии «Единая Россия» прошла тематическая неделя приемов граждан, посвященная вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

«Проблемы в сфере ЖКХ всегда актуальны. За этот период к нам обратились 83 человека. Многие вопросы были решены положительно», – рассказала координатор по работе с обращениями граждан исполкома регионального отделения «Единой России» Елена Синица.

Приемы – как личные, так и в дистанционном формате – провели депутаты всех уровней, руководители профильных министерств и ведомств, региональные координаторы партийных проектов «Школа грамотного потребителя» и «Городская среда».

Жителей интересовали такие вопросы, как формирование тарифов на жилищно-коммунальные услуги, перенос сроков капитального ремонта многоквартирного дома, механизм смены управляющей компании.

«Также приемы прошли в местных общественных приемных. Например, жители Чучковского района уточняли сроки проведения капремонта кровли многоквартирного дома, возможность установки детской площадки во дворе, обратили внимание на качество водоснабжения населенного пункта», – добавила Елена Синица.

Она напомнила, что каждую среду в общественной приемной «Единой России» ведет прием региональный координатор партпроекта «Школа грамотного потребителя», секретарь комиссии президиума регионального политсовета по вопросам ЖКХ и тарифной политики Татьяна Баринова.

Направить письменное обращение на имя руководителя партийной приемной можно по почте (390000, г. Рязань, ул. Горького, д.49А), на электронный адрес op@ryazan.er.ru, а также опустить в почтовый ящик, установленный на двери приемной. Запись на дистанционный прием производится по телефонам (4912) 28-43-13 и 28-43-23.

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