Молодогвардейцы поздравили рязанок с Международным женским днем

Фото: МГЕР.

8 марта активисты Рязанского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» организовали праздничные пикеты, а также поздравили с праздником ветеранов – Лемешеву Татьяну Николаевну и Никитину Надежду Ивановну.

На площади Победы и Соборная, молодогвардейцы раздали тюльпаны жительницам Рязани с пожеланиями здоровья, счастья, мира, добра, благополучия.

«Весна - пора счастья, любви и тепла. Не удивительно, что именно в этот период года мы отмечаем Международный женский день, ведь женщина - настоящая хранительница семейного уюта, которая, как и весна, дарит своим родным бескрайнюю любовь и новую жизнь» – поделился и. о. руководителя РРО ВОО МГЕР Вячеслав Поскребышев.

Он отметил, что в этот день молодогвардейцы традиционно поздравляют женщин-ветеранов Великой Отечественной войны.

«В наше время на плечах женщины не меньше забот, чем было раньше. Их труд неоценим и хочется, чтобы они всегда были признаны и любимы. Именно поэтому в этот день абсолютно все женщины должны получать внимание не зависимо от статуса, возраста и внешних качеств», – подвел итоги Вячеслав.