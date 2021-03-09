Еще 11 кг свежих яблок уничтожили на рязанском полигоне

В Сасове на оптово-розничной базе, расположенной на улице Вокзальной, обнаружили 11 кг свежих яблок. Документов, подтверждающих законность ввоза фруктов в Рязанскую область, у торговца не было, а маркировку с упаковки удалили, продукцию обезличили, сообщает региональный Россельхознадзор.

Все яблоки у продавца изъяли и уничтожили на полигоне механическим способом.

Ранее мы сообщали, как на оптово-розничной базе ЗАО «ТПК на Шабулина» у одного из торговцев обнаружили свежие яблоки без сопроводительных документов. Там на прилавке также было всего 11 кг – продукцию уже уничтожили (читать подробнее).

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