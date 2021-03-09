В Рязанской области похолодает до -26 градусов по Цельсию

Рязанский гидрометцентр сообщает, что в регионе ожидается похолодание.

10 марта (среда) ночью температура воздуха опустится до -18… – -23 градусов по Цельсию, днем температура воздуха составит -12… – -17 градусов по Цельсию. Осадков не ожидается. Ветер северо-западного направления составит 4-9 метров в секунду.

11 марта (четверг) ночью температура воздуха опустится до -21… – -26 градусов по Цельсию, днем температура воздуха составит -8… – -13 градусов по Цельсию. Северо-западный ветер чуть утихнет и составит 2-7 метров в секунду. Преимущественно без осадков.