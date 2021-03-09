Владимир Путин на встрече с участниками всероссийской акции взаимопомощи «Мы Вместе» 4 марта поддержал предложение о том, что в действующей власти всех уровней должно быть больше волонтеров.

«Нужно давать возможность людям разных убеждений оказаться во власти для того, чтобы в ходе открытой честной борьбы мнений находить наиболее приемлемые решения, чтобы страна шла вперед. Это чрезвычайно важно, востребовано, это нужно делать», – сказал глава государства.

По мнению председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, участие волонтеров в выборах – это не награда за какие-то достижения и даже не за проявленное в период пандемии мужество, а готовность лично отвечать за то, как живут люди.

«Если вы чувствуете в себе силы этим заниматься, то нужно смело обсуждать все, что волнует наших граждан, обсуждать их заботы, предлагать решения этих проблем», — подчеркнул он.

Партия готова поддержать добровольцев в желании попробовать себя в большой политике, применить собственный опыт помощи людям, отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Единая Россия» в условиях пандемии объединила волонтеров по всей стране – сегодня их больше ста тысяч. Будем рады увидеть волонтеров, общественников, сторонников президента на нашем предварительном голосовании, предлагаем всем попробовать свои силы. А тем, для кого это в новинку, – поможем, подскажем, поддержим», – пояснил он.

Руководитель волонтерского центра «Единой России», первый заместитель секретаря регионального отделения партии, первый заместитель председателя Рязанской областной Думы Дмитрий Хубезов уверен, что помощь добровольцев в «красных зонах» медучреждений помогла сдержать первую волну пандемии и дала возможность врачам перестроиться к новой для них работе и выиграть время у коронавируса.

Крупные добровольческие объединения существуют в РязГМУ, в Рязанском медицинском колледже, в Общероссийском народном фронте, в администрации областного центра.

«С начала пандемии работает волонтерский центр «Единой России», нам помогают активисты регионального отделения «Молодой Гвардии», «Волонтеры Победы», движение «Мы Вместе» и другие организации», – сообщил Дмитрий Хубезов.

Добавим, что секретарь регионального отделения «Единой России», губернатор Рязанской области Николай Любимов 5 марта в ходе встречи с участниками партийного проекта «ПолитСтартап» отметил необходимость продолжать развитие волонтерства.

«Добровольчество отлично зарекомендовало себя в период пандемии и стало формой общественной активности», – заключил глава региона.

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