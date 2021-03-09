В Рязанской области выявили финансовую пирамиду и 11 нелегальных кредиторов

В 2020 году в Рязанской области выявили 11 нелегальных кредиторов и одну финансовую пирамиду, заявляет региональное отделение Банка России. Материалы по нелегалам передали в правоохранительные органы.

Как указывают специалисты, очень часто кредиторы маскируются под комиссионные магазины. Например, клиент заключает договор купли-продажи вещи с возможностью ее выкупа. Но если официальные ломбарды хранят залог в течение месяца после окончания срока действия договора, то нелегалы себя этим не обременяют – нет и гарантии, что клиент сможет вернуть имущество.

— Сегодня, как правило, нелегальные кредиторы уходят в интернет. У них уже нет офисов, деньги либо передают при личной встрече, либо переводят на карту, — рассказывает сотрудник отдела безопасности рязанского отделения Банка России Сергей Гусев. — Если потребитель свяжется с нелегалом, то может переплатить за заем, его персональные данные могут уйти к мошенникам, которые оформят на его имя кредит и заберут деньги себе.

ВАЖНО!

Все кредиторы - банки, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы и ломбарды - должны иметь лицензию Банка России (если речь идет о банках) или же состоять в соответствующем реестре. Проверить данный можно сайте регулятора.

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