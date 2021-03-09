На десяти улицах Рязани из-за аварии отключили холодную воду

Утром 9 марта на нескольких улицах Рязани отключили холодную воду, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина отключения – аварийно-восстановительные работы.

Во вторник до 17:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

- проезд Машиностроителей, д. 1/8, д. 3, д. 5, д. 7, д. 2/6, д. 4, д. 4а, д. 8, д. 10;

- ул. Есенина, д. 59/12, д. 57 (школа №43);

- ул. Маяковского, д. 4, д. 4 корп. 1;

- ул. Братиславская, д. 15 корп. 1;

- ул. Молодежная, д. 21 корп. 1, д. 21 корп. 2;

- ул. Октябрьский городок, д. 42;

- 2-й Лесной тупик, д. 20/39, д. 18, д. 16, д. 14, д. 12, д. 19, д. 17, д. 15, д. 13, д. 11;

- ул. Тюленина, д. 38/10, д. 40/9;

- ул. Шевцовой, д. 41/21.

Во вторник до 16:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

- ул. Братиславская, д. 23, д. 25 корп. 1, д. 25 корп. 2, д. 26 корп. 1.

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