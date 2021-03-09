8 марта в список жертв COVID-19 в Рязанской области включили еще двух человек

В субботу, 8 марта, список жертв коронавирусной инфекции в Рязанской области пополнили еще два человека. В оперативной группе регионального правительства сообщили, что в перечень внесены фамилии 66-летнего мужчин и 80-летней женщины.

Обе жертвы скончались в январе. Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти стала именно коронавирусная инфекция.

Всего, по официальным данным, на 9 марта в Рязанской области от COVID-19 скончались 314 человек.

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За два дня в список включили четырех человек (подробности).