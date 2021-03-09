Со стоянки в Рязани похитили старинный микроавтобус РАФ.

Полицейские раскрыли кражу, совершенную на автостоянке на улице Новоселов. Под прицел вора попал старый микроавтобус РАФ («Рижский автобусный завод»). Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Накануне в полицию обратилась рязанка, которая сообщила, что со стоянки на улице Новоселов пропал «РАФик», принадлежащий ее 70-летнему родственнику. Сам хозяин машины некоторое время назад пропал без вести. Все это время машина была припаркована на стоянке, ее занесло грязью и снегом.

Оперативники предположили, что давно припаркованный автомобиль вряд ли сразу заведется, поэтому машину будут буксировать или эвакуировать, а потом, скорее всего, сдадут на металлолом.

Эта версия сработала. Объехав пункты приема вторсырья, полицейские нашли пропавшую машину. Ее уже успели продать как металлолом. Личность человека, который сдал машину, установить не составило труда. Им оказался 34-летний рязанец.

Все полученные от продажи микроавтобуса деньги, мужчина потратил на алкоголь.

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