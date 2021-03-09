На Масленицу Рязанская епархия проведет специфические мастер-классы

Попробовать свои силы сможет каждый!

Рязанская епархия организует серию теплых и уютных вечеров в «Мире православия» (г. Рязань, ул. Грибоедова, д. 9).

10 марта посетителей ждут мастер-классы от швейной мастерской «Рязанская ризница» по созданию палантинов и от пекарни «У кремля» по выпечке самых разных и вкусных блинов. При этом всем будет предложено угощение в индивидуальной упаковке.

11 марта мастера-флористы научат создавать красивые цветочные композиции, а в пятницу, 12 марта, митрополит Рязанский и Михайловский Марк (Головков) встретится с рязанцами. Архиерей представит свой новый альбом «Святыни Рязанской земли» и ответит на вопросы о создании фотографий.

Начало каждого мероприятия в 18:00.

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