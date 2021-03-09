Стало известно, кто в Рязанской области в 2020 году больше всего зарабатывал денег. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Средняя заработная плата в Рязанской области в 2020 году составила 36,4 тысяч рублей, сообщает Рязаньстат.

Самые большие деньги получают сотрудники, задействованные в производстве нефтепродуктов. В среднем ежемесячно они получают 81,4 тысячу рублей, а также специалисты в сфере научных исследований и разработок — 65 тысяч рублей.

Самые низкие заработные платы у работников почтовой связи и курьеров — 17,9 тысяч рублей и в пошиве одежды — 18,3 тысяч рублей.

Зарплаты в Рязанской области без учета соцвыплат.

Отметим, что в регионах ЦФО (без Москвы и Подмосковья) самые высокие зарплаты в 2020 году были в Калужской области — 43,7 тысячи рублей, а самые низкие - в Тамбовской - 30,6 тысяч рублей.

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