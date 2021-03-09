Названа причина смертельного ДТП с грузовиком на дороге Рязань – Скопин

Фото: УМВД по Рязанской области.

«Не выбрал безопасную скорость движения», - высказались в полиции о действиях участника жуткого ДТП на 80-м километре дороги «Рязань – Пронск – Скопин». Эти слова относятся к водителю автомобиля Great Wall, который 8 марта совершил столкновение (очевидно, лобовое) с седельным тягачом марки Renault.

Great Wall управлял 38-летний рязанец. Его в результате ДТП госпитализировали, а пассажиры внедорожника - 34-летняя женщина и 9-летний мальчик – от полученных травм скончались.

Также в УМВД по Рязанской области сообщили, что за рулем тягача находился 60-летний житель Владимирской области.

За пятницу и выходные в 16 ДТП на территории региона три человека погибли и 24 пострадали. Обе смертельных аварии случились в понедельник, вторая – это столкновение «Лады» с поездом на переезде в поселке Шилово.

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