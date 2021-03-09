Названа причина смертельного ДТП с грузовиком на дороге Рязань – Скопин

Фото: УМВД по Рязанской области.
«Не выбрал безопасную скорость движения», - высказались в полиции о действиях участника жуткого ДТП на 80-м километре дороги «Рязань – Пронск – Скопин». Эти слова относятся к водителю автомобиля Great Wall, который 8 марта совершил столкновение (очевидно, лобовое) с седельным тягачом марки Renault.
Great Wall управлял 38-летний рязанец. Его в результате ДТП госпитализировали, а пассажиры внедорожника - 34-летняя женщина и 9-летний мальчик – от полученных травм скончались.
Также в УМВД по Рязанской области сообщили, что за рулем тягача находился 60-летний житель Владимирской области.
За пятницу и выходные в 16 ДТП на территории региона три человека погибли и 24 пострадали. Обе смертельных аварии случились в понедельник, вторая – это столкновение «Лады» с поездом на переезде в поселке Шилово.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!