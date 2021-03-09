Полиция рассказала подробности смертельного ДТП на переезде в Шилове

Полиция рассказала подробности ДТП на переезде в Шилове.

В рязанском УМВД рассказали подробности смертельного ДТП на железнодорожном переезде в поселке Шилово - 306 км МЖД, перегон Шелухово – Шилово.

По данным полиции, 39-летняя рязанка за рулем автомобиля «Лада Калина» мчалась со стороны улицы Стройкова в направлении улицы Железнодорожной. Женщина выехала на переезд под запрещающий сигнал светофора и попала под электровоз с грузовым составом, под управлением 53-летнего машиниста (смотрим видео столкновения).

В результате ДТП женщина погибла, а ее 17-летняя пассажирка – по некоторым данным, дочь – госпитализирована.

Поезд буквально смял легковушку в Шилове.

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