Рязанских школ, где введены карантины из-за COVID-19, стало больше

9 марта появилась свежая информация о коронавирусе в образовательных учреждениях Рязанской области. Эти данные оперативная группа обновляет каждую неделю.

По состоянию на вторник противоэпидемические мероприятия продолжается в 26 образовательных учреждениях. В сравнении с предыдущей неделей школ стало на две больше – не 16, а 18. Также прибавилось два средних специальных и одно высшее учебное заведение – их теперь по три.

Число детсадов, где введены карантины из-за COVID-19, сократилось с семи до двух.

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