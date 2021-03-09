Появилось видео, как поезд сбивает «Ладу» на переезде в Шилове

Момент смертельного ДТП на железнодорожном переезде в поселке Шилово попал на видео. На кадрах видно, как «Лада Калина» мчит, чтобы перескочить пути, но попадает под грузовой состав.

Авария произошла днем 8 марта. По данным транспортной прокуратуры Рязанской области, водитель в результате ДТП погиб, пассажир с тяжелыми травмами госпитализирован в районную больницу. В свою очередь, очевидцы сообщают, что за рулем находилась женщина, а рядом сидела ее дочь (читать подробнее).

Ранее сообщалось, как грузовой поезд № 2040 ехал по II главному пути станции Старожилово и на скорости 70 км/час снес «Жигули» десятой модели (читать подробнее).

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