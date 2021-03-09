В пяти районах Рязанской области 9 марта отключат электричество. Фото: Наталия НЕЧАЕВА

9 марта в четырех районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Старожиловский район:

- деревня Ивановские Выселки, село Ивановское, поселок Старожилово — с 08:00 до 17:00.

Клепиковский район:

- деревня Теребово — с 08:00 до 19:00.

Шиловский район:

- село Мосолово (улица Прудовая) — с 09:00 до 14:00;

- деревня Заполье (улица Макашево) — с 14:00 до 17:00.

Сапожковский район:

- деревня Александро-Прасковинка — с 09:00 до 17:00.

Спасский район:

- село Шатрище, деревня Чевкино, село Засечье, село Кирицы, село Сушки — с 09:00 до 13:00;

- деревня Разбердеево, деревня Милованово, деревня Шатилово, деревня Соболевая, деревня Полянки, деревня Никитино, деревня Малые Гулынки — с 13:00 до 16:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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