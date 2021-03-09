Опубликованы фотографии с места кошмарного ДТП на трассе Рязань - Скопин

Фото: издательство "Пресса".

В понедельник, 8 марта, на автодороге Рязань-Скопин, на самой границе Пронского и Скопинского районов, страшное ДТП унесло жизни 33-летней женщины и девятилетнего мальчика. Столкнулись грузовик Renault и кроссовер Great Wall Hover. Женщина и ребенок ехали пассажирами в автомобиле Great Wall.

Вечером в этот же день издательство «Пресса» опубликовало фотографии с места ДТП. На снимках видно, что грузовик получил серьезные повреждения, а Great Wall Hover превратился в груду металла. Водитель кроссовера – 38-летний мужчина – выжил, он госпитализирован.

Обстоятельства автоаварии выясняет полиция.

Фото: издательство "Пресса".