Бывший следователь показал неизвестную записку «скопинского маньяка»

Кадр из эфира телеканала «Россия 24».

Бывший следователь Дмитрий Плоткин - один из тех, кто работал над делом «скопинского маньяка», - в эфире телеканала «Россия 24» показал записку Виктора Мохова, не вошедшую в материалы дела.

«Стареющие животные (собаки, кошки) при общении с молодыми становятся тоже моложе. Так же и люди», - гласит послание.

Напомним, в 2000-х Виктор Мохов похитил и удерживал в бункере девушек, одной из которых на момент похищения было 14, другой – 17. Их изувер использовал в качестве наложниц.

По словам Дмитрия Плоткина, пленниц Мохов называл «кроликами» и относился, как к своей собственности.

«Говорил: «Придет время, где-нибудь умрете вы, я ваши тела закопаю, и ваши косточки никто не найдет», - цитирует освободившегося из колонии Мохова бывший следователь.

На свободе Мохов находится с 3 марта. Из-за ажиотажа правоохранительные органы даже выставили круглосуточный пост возле его дома.

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