Женщина и ребенок погибли в ДТП на дороге Рязань – Скопин

В ДТП на границе Скопинского и Пронского районов, которое случилось 8 марта, погибли женщина и ребенок. Официальную информацию о случившемся опубликовало УМВД по Рязанской области.

Около 14:00 на дороге «Рязань – Пронск – Скопин» произошло столкновение легкового автомобиля Great Wall и грузовика Renault. В результате от полученных травм на месте ДТП скончались пассажиры Great Wall - 33-летняя женщина и 9-летний мальчик. 38-летний водитель легковушки госпитализирован.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства автокатастрофы.

Ранее очевидцы опубликовали видео с места трагедии.