Очевидцы страшного ДТП в Рязанской области сообщили о двух погибших

В Рязанской области на границе Скопинского и Пронского районов случилась смертельная авария. Кадр видео пользователь Instagram @dnanarka

В Рязанской области на границе Скопинского и Пронского районов случилась смертельная авария. Очевидцы с места происшествия сообщают о двух погибших и двух пострадавших.

Судя по кадрам, опубликованным в группе RZN LIFE, в ДТП поучаствовал грузовой автомобиль. Легковой автомобиль, который, судя по всему, с ним столкнулся, превратился в груду металла. Кроме того, за пределами дороги оказался другая легковушка, видимо, тоже получившая повреждения.

Позже появилась официальная информация, что произошло столкновение легкового автомобиля Great Wall и грузовика Renault. Погибли женщина и ребенок, а водитель Great Wall госпитализирован (подробнее).

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