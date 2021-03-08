Метель оставила без электричества несколько населенных пунктов

Метель в Рязанской области принесла немало хлопот энергетикам. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Метель, накрывшая Рязанскую область 7 марта, привела к перебоям электроснабжения в ряде населенных пунктов. В частности, информация поступила из Путятинского района: Карабухино, Петино и Романовы Дарки – здесь свет отключили еще днем понедельника.

«Бригада энергетиков работала до половины второго ночи. Сейчас электричество есть везде, кроме улицы Солнечной в Романовых Дарках, там электрики ищут проблему», - цитирует издательство «Пресса» главу Карабухинского сельского поселения Анатолия Сарычева.

Также отключения произошли в селах Екатериновка и Строевское. Свет дали к утру.

Кроме того, «Комсомольске» вечером 7 марта поступила информация об отсутствии электричества на одной из улиц поселка Шилово (Шиловский район). Очевидно, что отключения были и в других точках по региону.

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