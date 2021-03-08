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Два месяца поисков Кати Муравьевой из Рязани: подключаются другие регионы

Ориентировку опубликовал следственный комитет Пензенской области
Антон КОНОВАЛОВ
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Екатерина Муравьева. Фото из ориентировки ПО "Лиза Алерт"

Екатерина Муравьева. Фото из ориентировки ПО "Лиза Алерт"

Ровно два месяца прошло с момента пропажи Екатерины Муравьевой из Рязани 2005 года рождения. 8 января она вышла из квартиры бабушки на улице Вокзальной. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

К распространению информации о пропавшей подключаются другие регионы. Так, ориентировку опубликовал СУ СКР по Пензенской области. То есть правоохранительные органы не исключают, что девочка может оказаться за пределами Рязанской области.

Ее приметы: на вид 15-17 лет, рост 160 см, телосложение худощавое, волосы прямые, темно-русые, длиной до плеч, лицо овальное, глаза серо-голубые, нос прямой, губы средней толщины. В день исчезновения была одета в желтый короткий пуховик, черные брюки, черные зимние ботинки, бежевую толстовку с капюшоном.

Есть у Кати и особая примета - крупная родинка на шее слева.

Контактные телефоны для сбора информации, которая может помочь в поисках: 8 (4912) 96-09-63, 21-81-69, 8-910-906-11-41 или 02 (112).

Напомним, ранее следователи возбудили уголовное по статье «Убийство». Также поисками занимаются полиция и отряд "ЛизаАлерт". Как известно «Комсомолке», Катя уже уходила из дома, но так надолго впервые.

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