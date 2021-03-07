С конца апреля через Рязань начнет ходить поезд до Феодосии

Железнодорожный оператор «Гранд сервис экспресс» открывает новое направление движения поездов «Таврия» в Крым. Начиная с 30 апреля помимо Симферополя и Севастополя из Рязани можно будет доехать до Феодосии.

«Поезд №164/163 Москва - Феодосия будет курсировать раз в три дня в период с 30 апреля по 9 мая и с 24 мая по 30 сентября и следовать через Рязань, Мичуринск, Придачу (Воронеж-Южный), Ростов и Владиславовку», - говорится в пресс-релизе оператора.

Также в компании сообщили, что первый состав отправится из столицы 30 апреля в 14:45 и прибудет в Феодосию 1 мая в 18:55. Из Феодосии первый поезд отправится 1 мая в 20:00 и прибудет в Москву 3 мая в 04:00.

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