Рязанским стоматологам вместо зарплаты к 8 марта дали несколько сотен рублей

Врачам стоматологической поликлиники №2 перед 8 марта вместо месячной заработной платы выдали «крошечные выплаты», сообщает rzn. инфо.

«Врачи стоматологической поликлиники № 2 в преддверии 8 марта получили зарплату от 150 до 750 рублей. Руководство в ответ поздравляет всех с праздником и говорит «денег нет», — говорится в сообщении.

Позже родственник одной из врачей рассказал журналистам, что 5 марта врач должна была получить основную часть зарплаты — около 11 тысяч рублей. До этого ей выдали аванс в 5 тысяч рублей. Но 5 марта женщине пришла непонятная сумма — 703 рубля.

«После созвона с другими работниками выяснилось, что это одна из самых больших выплат», - жалуется родственник.

Ранее сообщалось, что рязанцы несколько недель не могут записаться в стоматологическую поликлинику №3 на лечение зубов (читать подробнее).

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