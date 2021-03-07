8 марта в Рязанской области ожидаются снег и метель

8 марта в Рязанской области ожидается облачная погода, с прояснениями. Об этом со ссылкой на синоптиков сообщает ГУ МЧС по региону.

Ночью будет идти небольшой, местами умеренный снег (до 4 мм), возможна метель. Днем снегопад продолжится (до 0,9 мм). На дорогах гололедица, местами снежные заносы. Ветер западный, 6-11 метров в секунду, местами порывы могут достигать 12-17 метров в секунду.

Также в праздничный день сохранятся минусовые отметки температуры воздуха - ночью ожидается -10…-5°С, днем -6…-1°С.

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