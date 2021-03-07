Снегопад и штормовой ветер: в Рязанской области ожидается ухудшение погоды

Фото: пресс-служба администрации Рязани.

7 марта и до конца суток в Рязанской области ожидается ухудшение погоды. В ближайшие часы синоптики прогнозируют похолодание до минус 10 градусов, усиление северо-западного ветра с порывами до 20 метров в секунду и сильную гололедицу.

В администрации областного центра обратились к рязанцам с просьбой быть особенно внимательными в этот период.

«Из-за ветра возможно падение шатких конструкций, деревьев, а также повреждение линий электропередачи. Пешеходам следует быть осторожными из-за налипания мокрого снега и гололеда, а водителям аккуратнее на дорогах и соблюдать правила дорожного движения», - говорится в сообщении ведомства.

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