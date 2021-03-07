С начала года в Рязани выписали 87 штрафов за неубранный снег

Фото: пресс-служба администрации Рязани.

С начала 2021 года административные комиссии привлекли к ответственности 87 нарушителей за плохую уборку снега и наледи у городских зданий. Общая сумма штрафов при этом составила 87 тысяч 500 рублей.

«Штрафы выписаны за не проведение собственниками, владельцами и пользователями зданий, сооружений, строений очистки от снега и наледи и обработки противогололедными материалами», - сообщили в пресс-службе администрации Рязани.

Напомним, что согласно действующим правилами благоустройства, собственники и арендаторы, если иное не предусмотрено законом или договором, обязаны систематически производить уборку ступеней и площадок крылец входных групп зданий.

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