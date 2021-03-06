Полиция рассказала о дебоширах, напавших в Рязани на сотрудников ГИБДД.

Материалы по двум пьяным рязанцам, которые в конце февраля оказали сопротивление сотрудникам ДПС, передали в региональный СК для доследственной проверки. В ведомстве уже решат, возбуждать уголовное дело или нет.

Как отметили в УМВД России по Рязанской области, во время инцидента никто из сотрудников ДПС ГИБДД не пострадал.

Ранее в соцсетях появилось видео, как два дебошира напали на полицейских. Ранее машину с пьяным водителем остановили сотрудники ДПС. На помощь полицейским подоспели прохожие и водители (читать подробнее и смотреть видео).

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