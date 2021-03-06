Как в Европе: рязанского депутата облдумы поразила чистота Калининграда. Фото: Дмитрия Хубезова.

Первый заместитель председателя Рязанской областной Думы Дмитрий Хубезов последние дни отпуска провел в Калининграде.

«Нужно было решить рабочие вопросы, связанные с региональным законодательством, заодно впервые увидел этот удивительный город, — отметил Хубезов в Instagram. — Не покидало ощущение, что нахожусь в Европе: мощеные улицы, дома и домики, удивительно похожие друг на друга, и ни соринки вокруг.

Снег уже сошел, поэтому видно, что по всему городу тянутся велодорожки и дорожки для пеших прогулок».

Отметим, что в Рязани велодорожки никак не могут сделать, а старинные деревянные домики сносятся в угоду застройщикам.

Ранее другой депутат, на раз Рязанской городской Думы Роман Худяков во время трехдневного отдыха в Грузии искал плохие дороги.

«Не могу понять, как в такой небольшой стране, с таким маленьким населением и маленьким бюджетом, такие хорошие дороги, даже в удаленных селах. Старался-старался, но не смог найти плохой дороги!» — писал три года назад депутат в Instagram.

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