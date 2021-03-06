В Рязани на конечных остановках троллейбусов появились чайники и микроволновки

Для водителей и кондукторов в комнату приема пищи на конечной остановке «Комбайновый завод» приобрели микроволновую печь и электрочайники, которыми сотрудники МУП «УРТ» уже пользуются. Об этом сообщила администрация Рязани в ответ на сообщение в RZN_Life, где привели жалобу анонима, что УРТ отказалось продлевать контракт с газовой компанией.

«Покупать электрические чайники никто не собирается. Люди, работая 12 часов, не могут просто погреть воды на конечных станциях троллейбуса» - говорилось в сообщении.

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