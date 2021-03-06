ХК «Рязань» сражался, как лев, но все-таки уступил серию плей-офф «Нефтянику»

Это было очень достойное окончание сезона.

В пятницу, 5 марта, хоккейный клуб «Рязань» проводил шестую игру 1/8 серии плей-офф Кубка Петрова против альметьевского «Нефтяника». Напомним, что серия длится до четырех побед одной из команд. После пяти игр вел в серии «Нефтяник» - 3:2.

Шестая игра проходила в Рязани при заполненных до отказа (в рамках действующих ограничений) трибунах Дворца спорта «Олимпийский».

Счет на 38-й минуте открыли хозяева. Никита Громов застал врасплох голкипера гостей дальним ударом. На 42-й минуте счет стал 1:1. В составе «Нефтяника» отличился Максим Салахов. Всем показалось, что шайба оказалась в сетке уже после судейского свистка, поэтому решение арбитра о взятии ворот вызвало шквал негодования (ждем официального комментария руководства ВХЛ по этому эпизоду).

Далее игра проходила в равной борьбе. Моменты отличиться имели обе команды. Но развязки пришлось ждать до второго овертайма. На 82-й минуте матча гости смогли вывести один на один с рязанским вратарем Артура Болтанова и тот забил решающую шайбу. «Нефтяник» прошел в 1/4 плей-офф, а «Рязань» отправилась на каникулы.

Рязанским болельщиком, конечно, было обидно, что команда потерпела поражение, но при этом тот хоккей, который продемонстрировал клуб в последних четырех играх сезона, поселил в сердцах уверенность – самые громкие победы ждут рязанскую команду впереди!

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