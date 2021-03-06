Появилось видео нападения пьяных рязанцев на сотрудников ГИБДД. Фото: ПУВР.

В сети появилось видео, как двое пьяных рязанцев, напади на сотрудников полиции, которые остановили их для проверки документов.

Как сообщает автор видео, инцидент произошел еще 28 февраля на улице 9-Линия. По его словам, «данные персонажи» сидели в кафе, потом им захотелось приключений, и они повздорили с директором заведения.

«Прыгнули в машину, а потом, отъехав 50 метров, улетели в сугроб. Дальше они решили размять кулаки на сотрудниках ДПС. Думаю, один на уголовку точно заработал!» - говорится в сообщении.

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