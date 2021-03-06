В Скопине закрыли кафе «Омут», где нарушили ограничительные меры

В Скопине, в микрорайоне АЗМР, приостановили работу кафе «Омут» сроком на срок 30 суток, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

По информации ведомства, индивидуальный предприниматель Землякова С.А. нарушила санитарно-эпидемиологические требования в период распространения коронавирусной инфекции.

Что конкретно нарушила предприниматель, санитарные врачи не сообщают, но протокол об административном правонарушении с легкостью приняли в Скопинском районом суде. Ближайшие месяц кафе работать не будет.

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