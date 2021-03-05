Николай Любимов встретился с участниками проекта «Единой России» «ПолитСтартап»

Фото: РОО "Единая Россия".

«Проект «ПолитСтартап» объединяет сотни активных неравнодушных представителей партии из всех регионов России. Я рад, что вы вошли в их число и достойно представляли Рязанскую область на федеральном уровне», – отметил в ходе встречи 5 марта Николай Любимов.

О своем участии в кадровом проекте «Федеральный ПолитСтартап», общении с экспертами и наставниками рассказал директор спортивной школы по футболу, президент региональной общественной организации «Федерация армейского рукопашного боя» Анатолий Бороненков.

«Отбор был очень серьезный. В ходе обучения было дано много интересных рекомендаций. Мы участвовали в дебатах, учились аргументировано отстаивать свою позицию, строить диалог», – поделился он впечатлениями.

Индивидуальный предприниматель Юрий Кучаев принимал участие в проекте «ПолитСтартап» в рамках избирательной кампании в Рязанскую областную Думу в 2020 году. По его словам, знания, который он получил в ходе курса онлайн-семинаров, оказались полезными.

«Взаимодействие с избирателями через социальные сети помогло мне победить на предварительном голосовании», – подчеркнул Юрий Кучаев.

Он высказал ряд пожеланий для организаторов кадрового проекта «Единой России».

«Хотелось бы, чтобы поддержка начинающих политиков от наставников была бы и в ходе самой избирательной кампании», – добавил Юрий Кучаев.

Исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Ряжского района Олег Власенков рассказал, что дважды становился участником кадрового проекта партии. В 2018 году он был избран депутатом Совета депутатов Петровского сельского поселения, делегирован в Ряжскую районную Думу. В 2020 году пробовал свои силы в праймериз в Рязанскую областную Думу.

«Считаю, что для неравнодушной молодежи с активной гражданской позицией участие в проекте «ПолитСтартап» и предварительном голосовании «Единой России» – это хороший социальный лифт», – сказал Олег Власенков.

Подводя итоги встречи, лидер рязанских единороссов Николай Любимов посоветовал активистам регионального отделения как можно чаще встречаться с избирателями, чтобы люди знали о делах партии, о том, что и как делается для региона, для каждого человека.

«Сегодня для нас главной задачей является, несмотря на пандемию, «живая» работа с людьми, – подчеркнул Николай Любимов. – Важно, чтобы запрос на усиление контроля, который сформировался в обществе, мы реализовали с помощью сторонников и членов «Единой России». Это, конечно, и вопросы точечной застройки, ремонта дорог, ЖКХ, благоустройства, экологии и еще целый ряд проблем, которые требуют постоянного внимания».

«ПолитСтартап» – это постоянно действующий кадровый проект партии «Единая Россия». Он направлен на поиск молодых граждан в возрасте до 35 лет с активной жизненной позицией, готовых попробовать свои силы в общественно-политической деятельности. В 2020 году была запущена обновленная версия проекта под названием «Федеральный ПолитСтартап», в которой прежде всего нивелированы возрастные ограничения.

От Рязанской области в конкурсе приняли участие 37 человек: руководители предприятий, общественные деятели, представители сферы образования и органов власти. По итогам заочного отбора в следующий этап прошел директор ГАУ РО «Спортивная школа по футболу» Анатолий Бороненков. В рамках очного тура он принял участие в 4-дневном образовательном семинаре «Политический лидер» в Высшей партийной школе.

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