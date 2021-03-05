Мартовские оттепели почти не повлияли на толщину льда на водоемах Рязанской области

Несмотря на потепление, состояние льда на рязанских водоемах пока не вызывает опасений, что подтвердили замеры, проведенные сотрудниками МЧС. Видимо, сказались обильные снегопады, и снежная шапка на поверхности водоемом тем самым изолирует лед от попадания тепла. В основном толщина льда на водоемах составляет 40-50 сантиметров, однако, по словам любителей зимней рыбалки, высказываемых ими в социальных сетях, на многих озерах лед уже давно достиг метровой толщины.

Какая толщина льда на водоемах Рязанской области на 5 марта в сравнении с предыдущими измерениями, в скобках – толщина по состоянию на 26 февраля:

Озеро Старая Тишь – 40 см. (40 см.)

Озеро Долгое – 40 см. (40 см.)

Озеро Казарское – 40 см. (40 см.)

Река Солотчинская старица – 40 см.(40 см.)

Карьеры Борки-1, Борки-2, Борки-3 – 40 см. (40 см.)

Затон Борковской р. Ока – 40 см. (40 см.)

Озеро Велье – 40 см. (40 см.)

Озеро Селянское – 40 см. (40 см.)

Озеро Марьинка – 40 см. (40 см.)

Затон Дядьковский р. Ока – 40 см. (40 см.)

Озеро Прыщино – 40 см. (40 см.)

Пронское водохранилище р. Проня – 20 см. (40 см.)

Старица Перьинская р. Ока – 30-35 см. (40 см.)

Старица р. Ока Ибедрус – 30-35 см. (28-32 см.)

Старица Поповская р. Ока – 30-35 см. (28-32 см.)

Затон Пёт р. Ока – 30-35 см. (28-32 см.)

Затон Тащенский р. Ока – 30-35 см. (28-32 см.)

Затон Рубецкое р. Ока – 30-35 см. (28-32 см.)

Старица р. Ока – 30-35 см. (28-32 см.)

Затон Ситниковский р. Ока – 30-35 см. (28-32 см.)

Река Ока (г. Касимов) – 30-35 см. (28-32 см.)

Озеро Белое – 39-44 см. (30 см.)

Река Пра (г. Спас-Клепики) – 40-46 см. (27 см.)

Озеро Великое – 38-44 см. (30 см.)

Озеро Барское – 50 см. (39-44 см.)

Озеро Черное – 50 см. (40-46 см.)

Затон Ушаковский р. Ока – 50 см. (38-44 см.)

озеро Сельное – 50 см. (50 см.)

озеро Развань – 50 см. (50 см.)

озеро Петровическое – 50 см. (50 см.)

озеро Лакаш – 50 см. (50 см.)

старица Киструсская р. Ока – 50 см. (50 см.)

озеро Долгое – 50 см. (50 см.)

затон Спасский р. Ока – 50 см. (50 см.)

озеро Большое – 50 см. (50 см.)

озеро Глубокое – 50 см. (50 см.)

озеро Уродовское – 50 см. (50 см.)

озеро Лужное – 50 см. (50 см.)

озеро Студенец – 50 см. (50 см.)

озеро Боброво – 50 см. (50 см.)

затон Чернышиха р. Ока – 33 см. (34 см.)

затон Дубровский р. Ока – 34 см. (34 см.)

старица Ниверга р. Ока – 31-34 см. (32-34см. )

старица р.Ока затон Ключ – 31-33 см. (31-34 см.)

река Пара (п. Красный холм) – 31-33 см. (31-33 см.)

затон Курово р. Ока – 34 см. (34 см.)

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