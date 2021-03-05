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Мартовские оттепели почти не повлияли на толщину льда на водоемах Рязанской области

Сотрудники МЧС провели контрольные замеры
Александр КАРАВАЕВАлександр КАРАВАЕВ
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Несмотря на потепление, состояние льда на рязанских водоемах пока не вызывает опасений, что подтвердили замеры, проведенные сотрудниками МЧС. Видимо, сказались обильные снегопады, и снежная шапка на поверхности водоемом тем самым изолирует лед от попадания тепла. В основном толщина льда на водоемах составляет 40-50 сантиметров, однако, по словам любителей зимней рыбалки, высказываемых ими в социальных сетях, на многих озерах лед уже давно достиг метровой толщины.

Какая толщина льда на водоемах Рязанской области на 5 марта в сравнении с предыдущими измерениями, в скобках – толщина по состоянию на 26 февраля:

Озеро Старая Тишь – 40 см. (40 см.)

Озеро Долгое – 40 см. (40 см.)

Озеро Казарское – 40 см. (40 см.)

Река Солотчинская старица – 40 см.(40 см.)

Карьеры Борки-1, Борки-2, Борки-3 – 40 см. (40 см.)

Затон Борковской р. Ока – 40 см. (40 см.)

Озеро Велье – 40 см. (40 см.)

Озеро Селянское – 40 см. (40 см.)

Озеро Марьинка – 40 см. (40 см.)

Затон Дядьковский р. Ока – 40 см. (40 см.)

Озеро Прыщино – 40 см. (40 см.)

Пронское водохранилище р. Проня – 20 см. (40 см.)

Старица Перьинская р. Ока – 30-35 см. (40 см.)

Старица р. Ока Ибедрус – 30-35 см. (28-32 см.)

Старица Поповская р. Ока – 30-35 см. (28-32 см.)

Затон Пёт р. Ока – 30-35 см. (28-32 см.)

Затон Тащенский р. Ока – 30-35 см. (28-32 см.)

Затон Рубецкое р. Ока – 30-35 см. (28-32 см.)

Старица р. Ока – 30-35 см. (28-32 см.)

Затон Ситниковский р. Ока – 30-35 см. (28-32 см.)

Река Ока (г. Касимов) – 30-35 см. (28-32 см.)

Озеро Белое – 39-44 см. (30 см.)

Река Пра (г. Спас-Клепики) – 40-46 см. (27 см.)

Озеро Великое – 38-44 см. (30 см.)

Озеро Барское – 50 см. (39-44 см.)

Озеро Черное – 50 см. (40-46 см.)

Затон Ушаковский р. Ока – 50 см. (38-44 см.)

озеро Сельное – 50 см. (50 см.)

озеро Развань – 50 см. (50 см.)

озеро Петровическое – 50 см. (50 см.)

озеро Лакаш – 50 см. (50 см.)

старица Киструсская р. Ока – 50 см. (50 см.)

озеро Долгое – 50 см. (50 см.)

затон Спасский р. Ока – 50 см. (50 см.)

озеро Большое – 50 см. (50 см.)

озеро Глубокое – 50 см. (50 см.)

озеро Уродовское – 50 см. (50 см.)

озеро Лужное – 50 см. (50 см.)

озеро Студенец – 50 см. (50 см.)

озеро Боброво – 50 см. (50 см.)

затон Чернышиха р. Ока – 33 см. (34 см.)

затон Дубровский р. Ока – 34 см. (34 см.)

старица Ниверга р. Ока – 31-34 см. (32-34см. )

старица р.Ока затон Ключ – 31-33 см. (31-34 см.)

река Пара (п. Красный холм) – 31-33 см. (31-33 см.)

затон Курово р. Ока – 34 см. (34 см.)

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