Приемная «Единой России» продолжает работать в дистанционном режиме

«С 1 по 5 марта прошла тематическая неделя приемов граждан, поэтому большинство обращений связано с вопросами жилищно-коммунального хозяйства», – рассказала координатор исполнительного комитета регионального отделения партии Елена Синица.

Также поступили заявления по другим тематикам. Большинство из них было решено положительно. По остальным даны консультации или направлены запросы в соответствующие ведомства и инстанции.

«Жительница Кадомского района пожаловалась на незаконное увольнение из детского сада. Согласно ответу Государственной инспекции труда в Рязанской области, женщина была уволена в связи с истечением срока трудового договора, – сообщила Елена Синица. – Гражданин Армении попросил помочь с получением гражданства. Заявительница из города Сасово обратилась за содействием в изменении группы инвалидности. На работу приставов-исполнителей пожаловался житель областного центра. Еще одна жительница получила исчерпывающие консультации по поводу компенсации банковских вкладов».

Напомним, что региональная общественная приемная «Единой России» работает в дистанционном режиме. График приемов доступен по ссылке. Запись на прием производится по телефонам (4912) 28-43-13 и 28-43-23. Письменные обращения можно направить по почте (390000, г. Рязань, ул. Горького, д.49А) или на электронный адрес op@ryazan.er.ru.

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