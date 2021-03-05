Елена Митина и Игорь Морозов ответили на вопросы рязанцев по теме ЖКХ

Фото: РОО "Единая Россия".

В рамках тематической недели приемов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, организованной региональной общественной приемной партии, 3 марта на обращения жителей ответили член фракции «Единой России» в Государственной Думе Елена Митина и сенатор РФ Игорь Морозов. Прием проводился в дистанционном формате.

«Ко мне заявители обратились с вопросами, связанными со сменой управляющей компании, размером тарифов за жилищно-коммунальные услуги, обеспечением жильем педагогов», – рассказала Елена Митина.

По части вопросов парламентарием были даны исчерпывающие консультации. По другим будут направлены депутатские запросы в соответствующие инстанции.

Сенатор Игорь Морозов разъяснил заявителям порядок формирования тарифов ЖКХ.

В Рязанской региональной приемной партии «Единая Россия» продолжается неделя тематических приемов. График доступен по ссылке. Запись производится по телефонам (4912) 28-43-13 и 28-43-23.

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