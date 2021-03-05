В Рязани 94-летняя пенсионерка скончалась от коронавируса

В пятницу, 5 марта, список жертв коронавирусной инфекции в Рязанской области пополнили еще два человека. В оперативной группе регионального правительства сообщили, что в перечень внесены фамилии 87-летнего мужчины и 94-летней женщины.

Оба скончались в январе. Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти стала именно коронавирусная инфекция.

Всего, по официальным данным, на 5 марта в Рязанской области от COVID-19 скончались 308 человек.

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