В Приокском мужчина выпал из окна высотки и разбился

Днем 5 марта в Рязани пожилой мужчина упал с большой высоты и погиб. Его тело с характерными травмами обнаружили у многоэтажного дома на улице Октябрьской. По неофициальной информации, личность погибшего устанавливается.

Чтобы досконально изучить обстоятельства случившегося, Московский межрайонный следственный отдел проводит проверку. По ее результатам примут соответствующее процессуальное решение, сообщили в СУ СКР по Рязанской области.

Напомним, 24 февраля за сутки произошло два таких трагических инцидента – на Первомайском проспекте и улице 4-я Линия.