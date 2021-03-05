Елена Митина поблагодарила касимовских педагогов за верность профессии и неравнодушие

Фото: РОО "Единая Россия".

По словам Елены Митиной, одним из актуальных вопросов являются правила сдачи ГИА в 2021 году.

«Лица, не планирующие в 2021 году поступление на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в образовательные организации высшего образования, за исключением лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, проходят государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего образования в форме государственного выпускного экзамена по русскому языку и математике, результаты которого являются основанием для выдачи аттестата о среднем общем образовании», – рассказала она.

Выпускники, планирующие в 2021 году поступление в вузы, проходят государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего образования в форме ЕГЭ, результаты которого засчитываются как вступительные испытания при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета.

«Еще одно изменение, касающееся абитуриентов, связано с порядком поступления в вузы на бюджетные места. Льгота, распространяющаяся на детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и ветеранов боевых действий, стала бессрочной, – отметила региональный координатор партпроекта «Новая школа». – Представители этих категорий вправе поступить в вузы на бюджетные места вне зависимости от результатов экзаменов, то есть по имеющимся квотам».

Продолжая разговор об изменениях в законодательстве, связанных с детьми и подростками, депутат Госдумы подчеркнула, что теперь запрещено высаживать детей-«безбилетников» из общественного транспорта.

«С 1 марта дети в возрасте до 16 лет смогут доехать на общественном транспорте до своей остановки даже в том случае, если у них нет денег для оплаты проезда. Высаживать их запрещено. Но только в том случае, если они едут без сопровождения взрослых», – уточнила Елена Митина.

Принятый федеральный закон внес соответствующие поправки в устав автомобильного и городского наземного электрического транспорта.

Что касается поправок в трудовое законодательстве, парламентарий от Рязанской области обратила внимание руководителей образовательных учреждений на то, что с 7 марта изменятся правила оформления электронных трудовых книжек.

«Подобный формат сведений о трудовой деятельности ранее распространялся только на те данные, которые касаются работы в 2020 году. Именно в этот период официально были введены электронные трудовые книжки. Однако теперь гражданин вправе потребовать, чтобы в электронном виде были отражены данные о стаже за весь период до 2020 года. Сделать это можно путем подачи заявления в Пенсионный фонд России», – пояснила Елена Митина.

Кроме этого, она сообщила о некоторых принятых постановлениях правительства РФ и познакомила присутствующих с письмами минпросвещения России.

В завершение встречи Елена Митина поздравила женщин-педагогов с наступающим Международным женским днем, поблагодарила за верность профессии, пожелала здоровья, счастья, благополучия и любви.

На правах рекламы.