К 8 Марта «Единая Россия» проводит в Рязанской области «РосКвиз»

«С каждым новым этапом к движению «РосКвиз» присоединяются новые участники. На этот раз сторонники «Единой России» и Центр поддержки гражданских инициатив запланировали 46 игр, которые пройдут во многих муниципалитетах Рязанской области», – рассказала региональный координатор ЦПГИ Елена Синица.

В честь 8 Марта все задания «РосКвиза» посвящены известным российским женщинам. Участникам предстоит ответить, например, кому посвящено стихотворения Константина Симонова «Жди меня», кто из женщин-пилотов сбил рекордное число самолетов, кто стал первой женщиной, удостоенной звания Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны. Также им предстоит вспомнить, какие цветы были в СССР символом весеннего праздника.

Одними из первых к акции присоединился Сараевский район: в «РосКвиз» сыграли в Высоковском и Можарском сельских домах культуры.

Интеллектуальные соревнования прошли в Чучковском районном Доме культуры. В Рыбновском районе «РосКвиз» провели в школах №3 и №4, в Баграмовской и Высоковской школах, Городищенском сельском Доме культуры.

В областном центре свои знания проверили ученики школы №56 и Рязанского медицинского колледжа.

В Рязанском районе игру организовали на базе сельских библиотек. В этот раз участниками стали и дети, и взрослые. Они ответили на вопросы о женщинах – героях войны, которые были снайперами, летчицами, медицинскими работниками, работали в тылу. Всем победителям вручили дипломы.

«РосКвиз» – интеллектуальная игра, основанная на популярных телевизионных программах. В Рязанской области открыты девять постоянно действующих площадок. Также викторина проводится в школах, домах культуры, средних профессиональных и высших учебных заведениях во многих муниципалитетах региона.

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