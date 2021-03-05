В Рязани «Лада» сбила маму с 5-летним ребенком

4 марта на проезде Завражнова в Рязани сбили маму с 5-летним ребенком. Как сообщили в областном УМВД, по предварительной информации, они переходили дорогу напротив дома №5 – вне пешеходного перехода.

Наезд примерно в 13:55 совершил 34-летний житель Тульской области на автомобиле «Лада Веста». Причем двигался он в этот момент задним ходом.

«В результате происшествия пешеходы для оказания медицинской помощи доставлялись в больницу», - рассказывают полицейские.

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