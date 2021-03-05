Рязанского маршрутчика, обматерившего пассажиров, уволили.

Водителя коммерческого автобуса №98м2, обматерившего пассажиров, уволили. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани.

«В управлении транспорта нам сообщили, что с водителем расторгли трудовой договор после этого инцидента», - говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях появилась жалоба на работу маршрутчика. По словам одной из пассажирок, водитель обвинял людей в том, что у него не работает задняя дверь, и как ему все надоели (читать подробнее).

«Он орал как ненормальный. Вообще сложилось впечатление, что он был пьян», - писала девушка.

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