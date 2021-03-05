Вылеченных от COVID-19 в Рязанской области вновь больше, чем заболевших

Если верить официальной статистике, 5 марта в Рязанской области выявили 62 случая коронавирусной инфекции. С начала пандемии COVID-19 диагностировали уже 24792 раза.

Четвертые сутки подряд вылеченных от этого заболевания регистрируют больше чем заболевших. На этот раз оперштаб сообщает, что факт выздоровления подтвержден у 78 человек.

К сожалению, не прекращают в Рязанской области появляться и новые смертельные случаи. Еще у двух человек по результатам экспертиз ведущей причиной смерти признали именно коронавирус.

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