«Орал, материл и выставил вонючие ботинки»: очередной скандал с рязанским маршрутчиком. Фото: Елена Савина.

Вечером 2 марта, примерно в 19:30, водитель маршрутки №98м2 обругал пассажиров «отборным матом», обвиняя их в том, что у него не работает задняя дверь.

«Водитель обвинял людей в том, что у него не работает задняя дверь, и как ему все надоели, орал как ненормальный. Вообще сложилось впечатление, что он был пьян, - пишет рязанка Елена Савина в паблике НРВК. - Всякое уже видели и слышали, но это шок! Потом показал людям средний палец, я думаю не надо объяснять, что это значит? И дурно пахнущие ботинки в салоне перед носом у пассажиров поставил».

«Орал, материл и выставил вонючие ботинки»: очередной скандал с рязанским маршрутчиком. Фото: Елена Савина.

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