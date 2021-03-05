«Орал, материл и выставил вонючие ботинки»: очередной скандал с рязанским маршрутчиком. Фото: Елена Савина.
Вечером 2 марта, примерно в 19:30, водитель маршрутки №98м2 обругал пассажиров «отборным матом», обвиняя их в том, что у него не работает задняя дверь.
«Водитель обвинял людей в том, что у него не работает задняя дверь, и как ему все надоели, орал как ненормальный. Вообще сложилось впечатление, что он был пьян, - пишет рязанка Елена Савина в паблике НРВК. - Всякое уже видели и слышали, но это шок! Потом показал людям средний палец, я думаю не надо объяснять, что это значит? И дурно пахнущие ботинки в салоне перед носом у пассажиров поставил».
«Орал, материл и выставил вонючие ботинки»: очередной скандал с рязанским маршрутчиком. Фото: Елена Савина.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!