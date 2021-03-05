Влюбленные из Рязани победили в свадебном шоу на телеканале «Пятница».

Влюбленные из Рязани – Надежда и Михаил – победили в шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница».

Молодожены познакомились восемь лет назад, а предложение Михаил сделал в новогоднюю ночь — кольцо лежало под елкой.

Ради победы в шоу рязанцам предстояло превзойти своих конкурентов в организации торжества и доказать, что их свадьба – лучшая.

Сама свадьба проходила на базе отдыха «Ока», которую организовали в стиле стимпанк, с бюджетом 250 тысяч рублей.

По правилам шоу, в каждом выпуске четыре невесты приходят на свадьбы друг к другу и оценивают торжества конкуренток. У рязанской пары всем так понравилось, что девушки поставили высокие баллы. Теперь победителей ждет романтическое путешествие.

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