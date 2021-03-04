Скончался глава одного из сельских поселений Касимовского района

Сергей Петрович Лысяков.

В среду, 3 марта, на 56-м году ушел из жизни глава Клетинского сельского поселения Касимовского района Сергей Петрович Лысяков. На этом посту Сергей Петрович проработал 22 года!

Грамотный руководитель, человек с хорошими организаторскими способностями, энергичный и чуткий – таким он останется в памяти односельчан.

Свой трудовой путь Сергей Лысяков начал токарем на Клетинском машзаводе, проработал 15 лет. Участник войны в Афганистане.

Издательство «Пресса» опубликовало слова соболезнования родным и близким Сергея Петровича от сотрудников администрации района, Касимовской районной Думы, а также депутатов местного сельского поселения.