Варламов отреагировал на отказ мэрии Рязани убрать от снега улицу в Горроще. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Известный урбанист и блогер Илья Варламов отреагировал на ответ администрации Рязани по поводу неубранного снега на улице Ленинского Комсомола.

Напомним, один из рязанцев выложил пост, что улица завалена снегом: «сугробы теперь все грязные. Как лежали по краям дороги, так и лежат. Как при въезде во дворы были колеи, так и остались. Как был обледенелый снег на тротуарах, так и лежит. Прошло два месяца. Месяц рассматривала администрация, и выдала "титульный список улиц". Месяц - прокуратура. А сугробы на месте».

«Да, представьте себе, у мэрии Рязани есть "титульный список" улиц, с которых надо убирать снег. А на все остальные можно забить до весны! Весной ведь снег и сам растает, правда? Чего тогда напрягаться? – пишет Илья Варламов. - Пускай люди ходят по колено в грязной каше, пускай бабушки с палочками падают на гололедице и ломают себе шейку бедра, пускай инвалиды сидят по домам, не в силах преодолеть даже двор на своих колясках, пускай количество ДТП вырастет раза в три. У нас тут титульный список улиц! Вы че, [обалдели] дергать нас по пустякам?»

Напомним, в конце февраля сервис Superjob признал Рязань худшим городом России по качеству уборки снега. По данным опроса, только 4% рязанцев остались довольны работой коммунальщиков.

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