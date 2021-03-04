Арендатор бань на Семена Середы начал проектные работы

Фото: admrzn.ru

Администрация Рязани сообщила о начале проектных работ для ремонта банного комплекса на улице Семена Середы. Также составляется смета для ввода в эксплуатацию газового оборудования. Занимается этим фирма, с которой заключен договор аренды.

«После прохождения процедуры государственной регистрации организация приступит к ремонтным и пуско-наладочным работам в банном комплексе», - отмечают муниципальные власти.

При эксплуатации банного комплекса чиновники пообещали сохранить существовавшие ранее льготы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!