На остановке в Рязани незаконно торговали карпом и толстолобиком. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Недалеко от остановки «Бронная» в микрорайоне Приокский обнаружили в продаже рыбу, на которую не было ветеринарных документов. Об этом в управление Россельхознадзора сообщил один из рязанцев.

Когда специалисты ведомства выехали на место, то установили, что площадка для продажи рыбы не зарегистрирована в реестре поднадзорных объектов «Цербер» и в системе «Меркурий».

В итоге всю рыбу – карпа и толстолобика - общим весом 24,3 кг сняли с реализации и направили на утилизацию.

В отношении собственника продукции составили протокол об административном правонарушении.

Ранее мы сообщали, как в Рязани изъяли и уничтожили 11 кг яблок (читать подробнее).

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