На остановке в Рязани незаконно торговали карпом и толстолобиком.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Недалеко от остановки «Бронная» в микрорайоне Приокский обнаружили в продаже рыбу, на которую не было ветеринарных документов. Об этом в управление Россельхознадзора сообщил один из рязанцев.
Когда специалисты ведомства выехали на место, то установили, что площадка для продажи рыбы не зарегистрирована в реестре поднадзорных объектов «Цербер» и в системе «Меркурий».
В итоге всю рыбу – карпа и толстолобика - общим весом 24,3 кг сняли с реализации и направили на утилизацию.
В отношении собственника продукции составили протокол об административном правонарушении.
Ранее мы сообщали, как в Рязани изъяли и уничтожили 11 кг яблок (читать подробнее).
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